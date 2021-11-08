09 Kasım 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Cebelitarık ve Karadağ mesaisine başladı!

A Milli Takım mesaiye başladı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde son 2 maçında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlıklarına başladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde iki grup halinde salon çalışmaları yapıldı.

Ay-yıldızlı ekip yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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