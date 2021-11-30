Türkiye 3-2 İsrail (MAÇ SONUCU-ÖZET)
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında konuk ettiği İsrail'i 3-2 mağlup etti. Millilerin gollerini, Birgül, Didem ve Yağmur'un golleriyle 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında konuk ettiği İsrail'i 3-2 yendi.
9. dakikada Türkiye ceza sahası içerisindeki karambol sonucu topla buluşan Hazan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
24. dakikada sol kanattan İsrail'in kullandığı serbest vuruşta topu ay-yıldızlılar uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Sofer, yaptığı etkili vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.
44. dakikada Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Cohen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip İsrail 2-0 önde kapattı.
58. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Yağmur Uraz'ın vuruşunda, kaleci Cohen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
71. dakikada ani gelişen Türkiye atağında ceza sahasına giren Birgül Sadıkoğlu yaptığı vuruşla farkı bire indirdi: 1-2
90+3. dakikada Didem Karagenç'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Dilan Yeşim Taşkın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.
90+6. dakikada Yağmur Uraz'ın ceza sahasında düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ebru Topçu, topu ağlarla buluşturdu: 3-2.
Mücadele, milli takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
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