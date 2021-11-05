A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un güveni tam! "Dünya Kupası'na gideceğiz"

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kuntz takımdan umut dolu sözlerle bahsederken güveninin tam olduğunu ve 2022 Dünya Kupası'na gideceklerini söyledi. İşte o açıklamalar...

Göreve geldikten sonra Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin başında iki maça çıkan Stefan Kuntz, kalan sınavlar öncesi iddialı konuştu. A Milli Takım'ın tecrübeli hocası, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na giden yolda umutlu sözler sarfederken, "İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Ancak son ana kadar inancımızı koruyup, sahada gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Futbolcuların inancı, arzusu beni de umutlandırıyor. Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanacağız. Norveç'in de puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Play-Off'lardan da olsa hedefimize ulaşacağız" dedi.

TARAFTARLARA MESAJI VAR

Fotomaç'ın haberine göre; Alman teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki Play-Off'lar kolay olmayacak ama öncelikle Norveç'in puan kaybını bekleyeceğiz. Türkiye, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alacak. Ben ve oyuncularım ellerimizden geleni yapacağız. Türk halkının ne kadar duygusal ve tutkulu olduğunu en iyi bilenlerdenim. Onlardan ricam son ana kadar bize destek vermeleri. Bizlerden umutlarını yitirmesin. Kadromuzda geçmişte önemli başarılar elde etmiş isimler var. Yine yapacaklardır. Letonya karşılaşmasının son dakikalarındaki savaşı, kalan 180 dakikaya yaymak zorundayız. Bunu da başaracağız."

OZAN TUFAN BU KEZ 11'E

Formsuzluğu nedeniyle Letonya ile oynanan son maçta forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ın Cebelitarık sınavıyla 11'deki yerini alması bekleniyor. İngiltere'de Watford forması giyen yıldız futbolcu ile birlikte orta alanda Berat Özdemir ve Hakan Çalhanoğlu'nun görev alacağı belirtiliyor. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Cengiz Ünder, savunma dörtlüsünde de son maçta olduğu gibi Zeki-Merih- Çağlar-Caner oynayacak. En uçta da gol umudu olarak Burak Yılmaz yer alacak.

CENGİZ ÜNDER MEST EDİYOR

Ay-yıldızlı ekibimizin Avrupa liglerinde forma giyen oyuncuları adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Marsilya'da oynayan Cengiz Ünder, takımının vazgeçilmezi olurken, attığı kritik gollerle öne çıkıyor. Cengiz'in dışında Atalanta'da oynayan Merih Demiral, Leicestar'da Çağlar Söyüncü savunmadaki başarılı futbollarının yanı sıra son haftalarda R hücuma da katkı sağlıyor.

İKİNCİLER PLAY-OFF'A KALACAK

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele eden 55 takımdan 13'ü finallere gidecek. Grupları lider tamamlayan 10 takım, direkt olarak Katar'da sahne almaya hak kazanacak. Grup ikincileri ise UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi iki takımın katılacağı play-off turu mücadele edecek. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından 3 takım Dünya Kupası'na gitme hakkı elde edecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Gruptaki son karşılaşmada Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Takım, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanmak zorunda… Liderlik şansını mucizelere bırakan ayyıldızlı ekibimiz, ikincilik için Norveç'in Letonya ya da Hollanda karşısında kaybetmesini bekleyecek. Puanların eşitlenmesi halinde genel gol averajı sıralamaya direkt etki edecek.

8 KASIM'DA TOPBAŞI YAPACAK

Türkiye ve Avrupa'da bu hafta sonu oynanacak lig maçları sonrası A Milli Takım, 8 Kasım Pazartesi günü topbaşı yapacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde idmanlarını yapacak. Türkiye, burada yapacağı çalışmaların ardından 13 Kasım'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık'ı ağırlayacak. Milliler, 16 Kasım'da da grubun son maçında Karadağ'a konuk olacak.

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