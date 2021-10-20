20 Ekim 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Kadın Futbol Takımı Bulgaristan karşısında!

Milliler Bulgaristan karşısında!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, H grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, maç eksiğiyle üçüncü sırada yer alıyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Bulgaristan'ı konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Litvanya Futbol Federasyonundan hakem Jurgita Macikunyte yönetecek. Irina Pozdejeva ile Gerda Eidinzonaite'nin yardımcı hakem olacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini Lina Skladaityte üstlenecek.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, maç eksiğiyle üçüncü sırada yer alıyor. İlk maçında deplasmanda Almanya'ya 7-0 kaybeden Bulgaristan ise 6 takımlı grupta son sırada bulunuyor.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takım, sonraki maçında 26 Ekim Salı günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

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