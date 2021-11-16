Gelecek istasyon Katar! İşte A Milli Takım’ımızın Karadağ maçı muhtemel 11’i...

Hollanda-Norveç maçında böylece neredeyse her sonuç bize yarayacak duruma geldi. Hem de bu maç seyircisiz oynanacak. Ama öncelikle bizim Karadağ'ı devirmemiz gerekiyor. Takıma pozitif bir hava getiren, küçük dokunuşlarla uçağın burnunu yeniden havaya kaldıran hocamız Stefan Kuntz ile ay-yıldızlı aslanlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Milli Takımımızdan 22.45'te Podgorica Stadı'nda yeni bir tarih yazmalarını istiyoruz.