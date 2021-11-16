16 Kasım 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Gelecek istasyon Katar! İşte A Milli Takım'ımızın Karadağ maçı muhtemel 11'i...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım'ımız, Karadağ deplasmanına çıkıyor. Son olarak Cebelitarık'ı 6-0 yenen ve grupta Norveç'in önünde 2. sıraya yerleşen milliler, Katar bileti almaya oldukça yakın. Bizim Çocuklar bu maçı kazanarak liderlik için Hollanda'nın kaybetmesini, ikincilik için ise Norveç'in puan kaybını bekleyecek. Karşılaşma öncesinde teknik direktörümüz Stefan Kuntz, Karadağ karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte Karadağ Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

Gelecek istasyon Katar! İşte A Milli Takım’ımızın Karadağ maçı muhtemel 11’i...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Türk Milli Takımı bir kez daha "Biz bitti demeden bitmez" dedi... Ümitlerin söndüğü anda önce Letonya'yı 90+7'de Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle mağlup ettik, ardından fark gereken karşılaşmada Cebelitarık'ı 6-0'lık skor ile geçtik. Tüm bunlar olurken Norveç tek kale oynadığı karşılaşmada Letonya ile berabere kaldı. Hollanda da 2 farklı öne geçtiği mücadelede Karadağ'a takıldı.

Gelecek istasyon Katar! İşte A Milli Takım’ımızın Karadağ maçı muhtemel 11’i...

Hollanda-Norveç maçında böylece neredeyse her sonuç bize yarayacak duruma geldi. Hem de bu maç seyircisiz oynanacak. Ama öncelikle bizim Karadağ'ı devirmemiz gerekiyor. Takıma pozitif bir hava getiren, küçük dokunuşlarla uçağın burnunu yeniden havaya kaldıran hocamız Stefan Kuntz ile ay-yıldızlı aslanlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Milli Takımımızdan 22.45'te Podgorica Stadı'nda yeni bir tarih yazmalarını istiyoruz.

Gelecek istasyon Katar! İşte A Milli Takım’ımızın Karadağ maçı muhtemel 11’i...

MUHTEMEL 11'LER

KARADAĞ: Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic.

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Orkun, Hakan, Barış, Halil, Kerem, Burak. (Fotomaç)

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