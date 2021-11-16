Gelecek istasyon Katar! İşte A Milli Takım'ımızın Karadağ maçı muhtemel 11'i...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım'ımız, Karadağ deplasmanına çıkıyor. Son olarak Cebelitarık'ı 6-0 yenen ve grupta Norveç'in önünde 2. sıraya yerleşen milliler, Katar bileti almaya oldukça yakın. Bizim Çocuklar bu maçı kazanarak liderlik için Hollanda'nın kaybetmesini, ikincilik için ise Norveç'in puan kaybını bekleyecek. Karşılaşma öncesinde teknik direktörümüz Stefan Kuntz, Karadağ karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte Karadağ Türkiye maçının muhtemel 11'leri...
Türk Milli Takımı bir kez daha "Biz bitti demeden bitmez" dedi... Ümitlerin söndüğü anda önce Letonya'yı 90+7'de Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle mağlup ettik, ardından fark gereken karşılaşmada Cebelitarık'ı 6-0'lık skor ile geçtik. Tüm bunlar olurken Norveç tek kale oynadığı karşılaşmada Letonya ile berabere kaldı. Hollanda da 2 farklı öne geçtiği mücadelede Karadağ'a takıldı.
Hollanda-Norveç maçında böylece neredeyse her sonuç bize yarayacak duruma geldi. Hem de bu maç seyircisiz oynanacak. Ama öncelikle bizim Karadağ'ı devirmemiz gerekiyor. Takıma pozitif bir hava getiren, küçük dokunuşlarla uçağın burnunu yeniden havaya kaldıran hocamız Stefan Kuntz ile ay-yıldızlı aslanlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Milli Takımımızdan 22.45'te Podgorica Stadı'nda yeni bir tarih yazmalarını istiyoruz.
MUHTEMEL 11'LER
KARADAĞ: Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic.
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Orkun, Hakan, Barış, Halil, Kerem, Burak. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...