Fransızlardan Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'a büyük övgü!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşan A Milli Takım'ımız, son dakikalarda penaltıdan attığı golle 2-1 kazanmasını bilmişti. Fransız basını, milli yıldızlarımız Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'dan övgüyle bahsetti.

Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'le Lille'in golcüsü Burak Yılmaz'ın Letonya maçındaki performansları ile Fransa'da gündem oldu.

Fransız basınında yer alan haberde, "Cengiz Ünder göz kamaştırıyor" başlığı altında, yıldız futbolcunun performansı övüldü.

Cengiz'in, Letonya karşısında eşitliği sağlayan golde Serdar Dursun'a asist yaptığı da hatırlatıldı.

"GOL MELEĞİ YETİŞTİ"

Lille, Burak Yılmaz'ı resmi sitesinde manşete taşıdı. Gol meleği Burak, umutlara start verdi başlığı ile Türkiye'nin Letonya deplasmanında aldığı galibiyetle, umutlarını koruduğu hatırlatıldı. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in maçta 90 dakika sahada kaldığı ancak Yusuf Yazıcı'nın şans bulamadığı hatırlatıldı.

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