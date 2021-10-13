13 Ekim 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan flaş hamle! Soyunma odasında...

A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçen Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile karşılaşarak 4 puan toplamıştı. Alman çalıştırıcı flaş bir karar aldı ve milli takım sorumlusu Hamit Altıntop da bu kararı desteklediği belirtildi. İşte detaylar...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’dan flaş hamle! Soyunma odasında...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve Teknik Direktör Stefan Kuntz'un soyunma odasına girilmemesi konusunda ortak bir karar aldığı ortaya çıktı. Bu konuda yönetimden talepte bulunan Kuntz'un, "Soyunma odası bizim mahremimiz ve öyle kalmalı" dediği aktarıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’dan flaş hamle! Soyunma odasında...

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un bu karar doğrultusunda önceki akşam Letonya ile oynanan maçın ardından soyunma odasına gitmediği belirlendi. Milliyet'in haberine göre Stefan Kuntz ile çok yakın olan Altıntop'un da kararı desteklediği kaydedildi.

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