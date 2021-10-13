A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’dan flaş hamle! Soyunma odasında...

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un bu karar doğrultusunda önceki akşam Letonya ile oynanan maçın ardından soyunma odasına gitmediği belirlendi. Milliyet'in haberine göre Stefan Kuntz ile çok yakın olan Altıntop'un da kararı desteklediği kaydedildi.

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