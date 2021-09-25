25 Eylül 2021, Cumartesi
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Almanya'nın Frankfurt bölgesindeki Oberursel-Taunus yakınlarındaki bir otelde Kicker dergisine röportaj veren Kuntz, "Türkler Dünya Kupası'na katılmak için son şansını kullanmak istiyor. Biz maçtan 4 gün önce sahada var olan yapı neyse onun üzerinden çalışma yapabileceğiz ama neyse ki uzun vadeli bir anlaşmamız var" diye konuştu.
Kuntz ayrıca TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendisine "Başkan sabırdan bahsetti ve Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası için yeni ve daha genç bir takım kuracağımızı belirtti." sözlerini kullandı.
Stefan Kuntz'dan çarpıcı itiraf! "Dünya Kupası olmazsa..."
A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Alman basınına yapmış olduğu açıklamada çarpıcı sözlerde bulundu. Kuntz, "Türkler Dünya Kupası'na katılmak için son şansını kullanmak istiyor. Nihat Özdemir başkan sabırdan bahsetti ve Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası için yeni ve daha genç bir takım kuracağımızı belirtti." ifadelrinde bulundu.
A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz verdiği röportajda Norveç maçına hazırlık ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı konuşmayı anlattı.
Almanya'nın Frankfurt bölgesindeki Oberursel-Taunus yakınlarındaki bir otelde Kicker dergisine röportaj veren Kuntz, "Türkler Dünya Kupası'na katılmak için son şansını kullanmak istiyor. Biz maçtan 4 gün önce sahada var olan yapı neyse onun üzerinden çalışma yapabileceğiz ama neyse ki uzun vadeli bir anlaşmamız var" diye konuştu.
Kuntz ayrıca TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendisine "Başkan sabırdan bahsetti ve Dünya Kupası olmazsa Avrupa Şampiyonası için yeni ve daha genç bir takım kuracağımızı belirtti." sözlerini kullandı.
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