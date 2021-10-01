MİLLİ TAKIM HABERLERİ - A Milli Futbol Takımı Norveç ve Letonya maçları için toplanıyor
Son dakika spor haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, 3 Ekim Pazar günü bir araya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek milliler, hazırlıklarına 4 Ekim Pazartesi günü başlayacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Norveç maçı öncesinde 7 Ekim Perşembe günü saat 16.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 17.00'de gerçekleştirecek.
Milliler, 8 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Türkiye, grubundaki 8. maçında ise 11 Ekim Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak. Daugava Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 21.45'te oynanacak.
A Milli Takım kafilesi, Letonya karşılaşması için 9 Ekim Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na ait uçakla Riga'ya gidecek. Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, 10 Ekim Pazar günü Daugava Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Letonya maçı öncesi son çalışma ise TSİ 19.30'da bu statta yapılacak.
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