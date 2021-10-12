Kazakistan U21 - Türkiye U21 maçı naklen A Spor'da
2023 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üçüncü maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, deplasmanda Kazakistan ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Belçika'ya yenilen, ikinci maçındaysa İskoçya ile berabere kalan Ümit Milliler, rakibini devirerek ilk galibiyetini almak istiyor. Kazakistan ile Türkiye arasında oynanacak kritik maç, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte maçla ilgili detaylar...
Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü sınavına çıkıyor.
Ay-Yıldızlı ekip, I Grubu'nda deplasmanda Kazakistan ile karşı karşıya gelecek.
Gruptaki ilk mücadelesinde Belçika'ya 3-0 mağlup olan Milliler, ikinci maçındaysa İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile birlikte Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan, final bileti alma mücadelesi veriyor.
Romanya ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2023 U21 Avrupa Şampiyonası finallerine 9 grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 grubun birincileri ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Eylül 2022'de play-off oynayacak.
Millilerin I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar, 14 Haziran 2022'de sona erecek.
Shakhter Stadyumu'nda oynanacak Kazakistan - Türkiye maçı 12 Ekim Salı günü saat 14.00'te A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek.
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