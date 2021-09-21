21 Eylül 2021, Salı

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Almanlar duyurdu! Stefan Kuntz'un yeni yardımcısı Jan-Moritz Lichte olacak

Almanlar duyurdu! İşte Kuntz’un yeni yardımcısı...
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Stefan Kuntz'un yeni yardımcılarının kim olacağı merak konusun olmaya devam ediyor. Alman basınına göre Kuntz'un yeni yardımcılarından birinin Jan-Moritz Lichte olacağı öğrenildi. | Son dakika spor haberleri

A Milli Takımı'mızın başına getirilen Stefan Kuntz'un yardımcılarından birinin Jan-Moritz Lichte olduğu belirtiliyor.

Kicker'in haberine göre Jan-Moritz Lichte'nin Kuntz'un yeni ekibine yardımcı antrenör olarak istediği ifade ediliyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz'u Türkiye'ye göndermeye ikna olurken eski yardımcıları Daniel Niedzkowski, Antonio di Salvo, Klaus Thomforde ve Jannis Scheibe'nin kalması şartını koştuğu ifade ediliyor.




Kuntz'un yeni ekibinde olacağı iddia edilen Jan-Moritz Lichte son olarak 2017 - 2020 yılları arasında Bundesliga ekibi Mainz'da yardımcı antrenör ve başantrenör görevlerini yapmışı ve son 1 yıldır herhangi bir kulüpte görev almıyor. 41 yaşındaki teknik adamın Kuntz'un ekibinde yer alması beklenirken Alman hocanın ekibinde Türkçe ve Almanca bilen isimlerden Kenan Koçak, Tayfun Korkut, Mustafa Doğan veya Tayfur Havutcu'dan biri olması bekleniyor.
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