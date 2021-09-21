21 Eylül 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Kicker'in haberine göre Jan-Moritz Lichte'nin Kuntz'un yeni ekibine yardımcı antrenör olarak istediği ifade ediliyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz'u Türkiye'ye göndermeye ikna olurken eski yardımcıları Daniel Niedzkowski, Antonio di Salvo, Klaus Thomforde ve Jannis Scheibe'nin kalması şartını koştuğu ifade ediliyor.
Kuntz'un yeni ekibinde olacağı iddia edilen Jan-Moritz Lichte son olarak 2017 - 2020 yılları arasında Bundesliga ekibi Mainz'da yardımcı antrenör ve başantrenör görevlerini yapmışı ve son 1 yıldır herhangi bir kulüpte görev almıyor. 41 yaşındaki teknik adamın Kuntz'un ekibinde yer alması beklenirken Alman hocanın ekibinde Türkçe ve Almanca bilen isimlerden Kenan Koçak, Tayfun Korkut, Mustafa Doğan veya Tayfur Havutcu'dan biri olması bekleniyor.
Almanlar duyurdu! Stefan Kuntz'un yeni yardımcısı Jan-Moritz Lichte olacak
A Milli Futbol Takımı'mızın 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Stefan Kuntz'un yeni yardımcılarının kim olacağı merak konusun olmaya devam ediyor. Alman basınına göre Kuntz'un yeni yardımcılarından birinin Jan-Moritz Lichte olacağı öğrenildi. | Son dakika spor haberleri
A Milli Takımı'mızın başına getirilen Stefan Kuntz'un yardımcılarından birinin Jan-Moritz Lichte olduğu belirtiliyor.
Kicker'in haberine göre Jan-Moritz Lichte'nin Kuntz'un yeni ekibine yardımcı antrenör olarak istediği ifade ediliyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz'u Türkiye'ye göndermeye ikna olurken eski yardımcıları Daniel Niedzkowski, Antonio di Salvo, Klaus Thomforde ve Jannis Scheibe'nin kalması şartını koştuğu ifade ediliyor.
Kuntz'un yeni ekibinde olacağı iddia edilen Jan-Moritz Lichte son olarak 2017 - 2020 yılları arasında Bundesliga ekibi Mainz'da yardımcı antrenör ve başantrenör görevlerini yapmışı ve son 1 yıldır herhangi bir kulüpte görev almıyor. 41 yaşındaki teknik adamın Kuntz'un ekibinde yer alması beklenirken Alman hocanın ekibinde Türkçe ve Almanca bilen isimlerden Kenan Koçak, Tayfun Korkut, Mustafa Doğan veya Tayfur Havutcu'dan biri olması bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...