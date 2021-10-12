Kazakistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Ümit Milli Takım

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Takım'ımız, Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında Belçika'ya 3-0 yenilen Türkiye, 2. maçında İskoçya ile 1-1 berabere kalmıştı. Shakhter Stadyumu'nda oynanacak Kazakistan - Türkiye maçı öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kazakistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye, Kazakistan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Kazakistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

KAZAKİSTAN U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kazakistan - Türkiye maçı 12 Ekim Salı günü saat 14:00'te A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Vavacars Fatih Karagümrük), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (Nec Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Süer Barbaros Çukur (Doncaster Rovers FC), Batuhan Kör (Bursaspor)

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