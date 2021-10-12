Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümit Milliler deplasmanda kazandı!

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Kazakistan U21'le karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 ay-yıldızlıların üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Enis Destan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonunda Türkiye U21 Milli Takımı, 4 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Ümit Milliler bir sonraki maçında Belçika U21 ile karşılaşacak.

İŞTE GALİBİYET GOLÜ

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