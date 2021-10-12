12 Ekim 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümit Milliler deplasmanda kazandı!

Ümit Milliler deplasmanda kazandı! Golü izleyin
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 Giriş Tarihi: 12.10.2021

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Kazakistan U21'e konuk oldu. Mücadeleyi ay-yıldızlılar Enis Destan'ın attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Kazakistan U21'le karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 ay-yıldızlıların üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Enis Destan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maç sonunda Türkiye U21 Milli Takımı, 4 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Ümit Milliler bir sonraki maçında Belçika U21 ile karşılaşacak.

İŞTE GALİBİYET GOLÜ

GOL | Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21

MAÇIN TAMAMINI İZLEYİN

Kazakistan U21 0-1 Türkiye U21 | MAÇIN TAMAMI

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