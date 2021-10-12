11'ler belli oldu! Kazakistan - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye U21 maçı saat kaçta? Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda? | Ümit Milli Takım
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Tolunay Kafkas yönetimindeki Ümit Milli Takım, Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak. Ümit Milli Takım kazanarak puanını 4'e yükseltmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kazakistan - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye U21 maçı saat kaçta? Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye, Kazakistan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Kazakistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
KAZAKİSTAN U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kazakistan - Türkiye maçı 12 Ekim Salı günü saat 14:00'te A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
KAZAKİSTAN - TÜRKİYE MAÇININ 11'LERİ
Kazakistan U21: Ustimenko, Skvortsov, Kashken, Zhumakhanov, Zhaksylykov, Sovet, Seidakhmet, Astanov, Sagnayev, Kenessov, Zhumabek
Türkiye U21: Ersin, Eren, Cenk, Serdar, Bünyamin, Gökdeniz, Umut, Ali Kaan, Erkan, Tiago Çukur, Enis
ÜMİT MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir FK)
Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Vavacars Fatih Karagümrük), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart)
Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (Nec Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Süer Barbaros Çukur (Doncaster Rovers FC), Batuhan Kör (Bursaspor)
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