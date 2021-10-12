12 Ekim 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Kazakistan U21-Türkiye U21 canlı izle (Kazakistan Türkiye maçı izle) | A Spor izle

Kazakistan U21-Türkiye U21 | CANLI
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan Kazakistan-Türkiye maçıyla devam ediyor. U21 Milli Takımı'mız deplasmanda Kazakistan'a konuk oluyor. 2 maç sonrası 1 puanı bulunan ay-yıldızlılar bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kazakistan-Türkiye U21 maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye, Kazakistan ile kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan naklen ekranlara gelen mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

KAZAKİSTAN U21 - TÜRKİYE U21 İLK 11'LERİ

Kazakistan U21: Ustimenko, Skvortsov, Kashken, Zhumakhanov, Zhaksylykov, Sovet, Seidakhmet, Astanov, Sagnayev, Kenessov, Zhumabek.

Türkiye U21: Ersin, Eren, Cenk, Serdar, Bünyamin, Gökdeniz, Umut, Ali Kaan, Erkan, Tiago Çukur, Enis.

ASpor CANLI YAYIN

KAZAKİSTAN U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kazakistan - Türkiye maçı 12 Ekim Salı günü saat 14:00'te A Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Vavacars Fatih Karagümrük), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (Nec Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Süer Barbaros Çukur (Doncaster Rovers FC), Batuhan Kör (Bursaspor)

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