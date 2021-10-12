12 Ekim 2021, Salı
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Letonya Türkiye maçında Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamadı! İşte o görüntüler
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. mücadelesinde Letonya ile karşı karşıya gelirken, rakibini 90+9'da Burak Yılmaz'ın kaydettiği penaltı golüyle 2-1 yendi. Müsabakanın ardından Ay-Yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı. Millilerin başında ilk zaferini alan Alman teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mız, nefes kesen mücadeleyi 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-1 kazandı. Milliler bu sonuçla gruptaki iddiasını sürdürürken, maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı.
Ay-Yıldızlıların başında çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini elde eden Alman teknik adam, maçın ardından sevinç gözyaşları döktü.
İŞTE O ANLAR:
😟Stefan Kuntz'un duygusal anları... pic.twitter.com/jw9jpKXXK4— TRT Spor (@trtspor) October 11, 2021
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