12 Ekim 2021, Salı
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İşte Letonya Türkiye maçında A Milli Takım'ın kazandığı penaltı!
A Milli Futbol Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. karşılaşmasında Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Maçta galibiyeti getiren gol son saniyede kazanılan penaltıdan geldi. 90+7'de Burak Yılmaz'ın yere düşürülmesiyle pozisyonu VAR monitöründen izleyen hakem Andreas Ekberg, penaltı kararı verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın son saniyede kaydettiği penaltı golü Ay-Yıldızlılara zaferi getirdi.
90+7'de gelişen atağımızda Burak Yılmaz'ın rakibinin müdahalesiyle Letonya ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Andreas Ekberg, önce pozisyonu devam ettirirken, milli oyuncular karara yopun itirazda bulund. Daha sonra pozisyonu VAR uyarısıyla monitörden izleyen İsveçli hakem, penaltı noktasını gösterdi.
İŞTE O POZİSYON:
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