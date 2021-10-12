2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız gruptan nasıl çıkar?
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubundaki 8. maçında Letonya'yı 2-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puan aldı. 2. sıradaki Norveç'in de kazandığı haftada millilerin gruptan çıkma şansı devam ediyor. İşte G grubundan çıkmamız için tüm ihtimaller...
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mız, 8. maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Kalan iki maç öncesi A Milli Takım'ımız gruptan çıkabilecek mi sorusu araştırılıyor.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli Takım'ımız Norveç beraberliğinin ardından 8. maçında Letonya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 15'e çıkardı. Kalan 2 maçını da kazanmak zorunda olan A Milli takım böylelikle grubu 21 puanla tamamlayacak. 2 puan önümüzde yer alan Norveç'in önümüzdeki 2 maçta puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek olan Milli takım Norveç'in puan kaybı yaşamaması halinde 2022 Dünya Kupasına veda edecek.
2022 DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU
1- Hollanda: 19
2- Norveç: 17
3- Türkiye: 15
4- Karadağ: 11
5- Letonya: 5
6- Cebelitarık: 0
TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI
Türkiye-Cebelitarık (13.11.2021)
Karadağ-Türkiye (16.11.2021)
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