2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım, G grubu 8. maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90+9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.

Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım'da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

97 YIL SONRA

A Milli Futbol Takımı Letonya karşısında 97 yıl sonra kazandı. Rakibi karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik sonuçla alan ay-yıldızlı ekip, uzun süren şanssızlığını kırdı.

Milli takım 1924'ten sonra Letonya ile oynanan 6 maçta 1 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada milli takımın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

35. dakikada milli takım, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Roberts Savalniek'in sağ kanattan orasında ceza sahasın içinde topla buluşan Uldrikis'nin vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.



56. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Roberts Savalnieks'in ceza alanına gönderdiği ortasında top Zeki Çelik'in kontrolünde auta gitti.



51. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.



70. dakikada Roberts Savalnieks'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, topu uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral'ın kale önünde yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-0



76. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



80. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.



90+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.



90+5. dakikada Kaspars Dubra'nın ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ı düşürmesi sonrası VAR'a giden hakem Andreas Ekberg penaltı noktasını gösterdi.



90+8. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2.

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