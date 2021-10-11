11 Ekim 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

İşte A Milli Takım'ımızın yer aldığı G Grubu'nda puan durumu!

İşte Milli Takım’ın yer aldığı gruptaki puan durumu!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 Giriş Tarihi: 11.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 8. maçını Letonya ile oynuyor. Millilerimizin yer aldığı grupta aynı anda Hollanda - Cebelitarık ve Norveç - Karadağ karşılaşmaları da oynanıyor. İşte G Grubu'ndaki canlı puan durumu....

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 8. maçını Letonya ile oynuyor. Millilerimizin yer aldığı grupta aynı anda Hollanda - Cebelitarık ve Norveç - Karadağ karşılaşmaları da oynanıyor. İşte G Grubu'ndaki canlı puan durumu....

Haber güncellenmektedir...

İŞTE G GRUBU'NDAKİ CANLI PUAN DURUMU

1- Hollanda: 19
2- Norveç: 17
3- Türkiye: 13
4- Karadağ: 11
5- Letonya: 6
6- Cebelitarık: 0

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Letonya - Türkiye | CANLI Letonya - Türkiye | CANLI
Kuntz mücadele öncesi konuştu! İdeal 11’imiz... Kuntz mücadele öncesi konuştu! "İdeal 11'imiz..."
Milli takımı böyle eleştirdi! Oturmuş bir sistemimiz yok Milli takımı böyle eleştirdi! "Oturmuş bir sistemimiz yok"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör