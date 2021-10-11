11 Ekim 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın Letonya maçı ilk 11'i belli oldu!

Letonya - Türkiye | İlk 11’ler
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 Giriş Tarihi: 11.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, G grubundaki 8. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan Ay-yıldızlıların, Letonya karşısında 3 puandan başka çaresi yok. Letonya - Türkiye mücadelesi öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Katar bileti almak isteyen A Milli Futbol Takım'ımız, G grubundaki 8. maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak.

İLK MAÇ 3-3 SONA ERDİ

Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta sahadan beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Hollanda ise 16 puanla liderliğini sürdürdü. A Milliler, grupta Letonya ile oynadığı ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen rakibinin gollerine engel olamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.

3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.

📺 LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya-Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda oynanacak, 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

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