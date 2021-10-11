A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Stefan Kuntz'un Letonya maçı 11'i...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 8. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Son olarak evinde Norveç ile berabere kalan millilerin puan kaybına tahammülü yok. İşte zorlu maç öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz'un ilk 11'i...
Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle müthiş bir başlangıç yaptığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde işi zora sokan A Milli Takım, bugün kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, deplasmanda Letonya'ya konuk olacak. TRT 1'den yayınlanacak bu önemli 90 dakika saat 21.45'te başlayacak. Geçtiğimiz cuma günü sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı Norveç'e ipleri bırakan Türkiye, finallere giden yolda grupta kalan 3 maçını kazanıp, rakibinin de puan kaybını bekleyecek.
KALE UĞURCAN ÇAKIR'IN
Fotomaç'ın haberine göre; cezaları nedeniyle Norveç'e karşı forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü, bugün kadrodaki yerini alacak. Norveç sınavında olduğu gibi kalede yine Uğurcan Çakır ile başlaması beklenen teknik direktör Stefan Kuntz, savunma dörtlüsünde Zeki-Çağlar-Merih- Caner'i oynatacak. Ortada Ozan Tufan-Hakan Çalhanoğlu- Yusuf Yazıcı, kanatlarda Kerem-Cengiz, en uçta da kaptan Burak Yılmaz görev yapacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Kenan Karaman, kadrodan çıkarılmıştı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
A Milli Takımımız, bu akşam deplasmanda oynayacağı Letonya maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stefan Kuntz, basına kapalı bölümdeki çift kale maçta bugünkü mücadelenin 11'ini denedi.
600. SINAVIMIZ
Ay-yıldızlılar, Letonya maçıyla tarihinde 600'üncü kez sahaya çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde oynadığı 599 maçın 227'sini kazandı, 144 beraberlik ve 228 yenilgi aldı.
TEK GALİBİYETİMİZ 97 YIL ÖNCE!
Türkiye, tarihinde 8. kez Letonya'ya rakip olacak. Milliler, önceki 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine karşı tek galibiyetini de 22 Haziran 1924'te oynanan özel maçta 3-1'lik skorla almıştı.
KATAR'A GİDECEĞİZ
Basın toplantısında konuşan Merih Demiral, "Sorumluluk hepimizde. Taktik anlamında neyi doğru ya da yanlış yaptığımızı hocamız açıklayacaktır. Çok daha iyi olacağız. Her zaman pozitif bakmaya çalışıyoruz. Benim Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım hala tam" dedi.
MUHTEMEL 11'LER
LETONYA: OZOLS, SAVALNIEKS, CERNOMORDIJS, DUBRA, JURKOVSKIS, ZJUZINS, EMSIS, JAUNZEMS, KIGURS, CIGANIKS, ULDRISIS
TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, ÇAĞLAR, MERİH, CANER, OZAN, KEREM, HAKAN, YUSUF, CENGİZ, BURAK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...