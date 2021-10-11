A Milli Takım’da tek hedef 3 puan! İşte Stefan Kuntz’un Letonya maçı 11’i...

Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle müthiş bir başlangıç yaptığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde işi zora sokan A Milli Takım, bugün kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, deplasmanda Letonya'ya konuk olacak. TRT 1'den yayınlanacak bu önemli 90 dakika saat 21.45'te başlayacak. Geçtiğimiz cuma günü sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı Norveç'e ipleri bırakan Türkiye, finallere giden yolda grupta kalan 3 maçını kazanıp, rakibinin de puan kaybını bekleyecek.



