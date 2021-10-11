11 Ekim 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da tek hedef 3 puan! İşte Stefan Kuntz'un Letonya maçı 11'i...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 8. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Son olarak evinde Norveç ile berabere kalan millilerin puan kaybına tahammülü yok. İşte zorlu maç öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz'un ilk 11'i...

A Milli Takım’da tek hedef 3 puan! İşte Stefan Kuntz’un Letonya maçı 11’i...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle müthiş bir başlangıç yaptığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde işi zora sokan A Milli Takım, bugün kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, deplasmanda Letonya'ya konuk olacak. TRT 1'den yayınlanacak bu önemli 90 dakika saat 21.45'te başlayacak. Geçtiğimiz cuma günü sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı Norveç'e ipleri bırakan Türkiye, finallere giden yolda grupta kalan 3 maçını kazanıp, rakibinin de puan kaybını bekleyecek.

A Milli Takım’da tek hedef 3 puan! İşte Stefan Kuntz’un Letonya maçı 11’i...

KALE UĞURCAN ÇAKIR'IN

Fotomaç'ın haberine göre; cezaları nedeniyle Norveç'e karşı forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü, bugün kadrodaki yerini alacak. Norveç sınavında olduğu gibi kalede yine Uğurcan Çakır ile başlaması beklenen teknik direktör Stefan Kuntz, savunma dörtlüsünde Zeki-Çağlar-Merih- Caner'i oynatacak. Ortada Ozan Tufan-Hakan Çalhanoğlu- Yusuf Yazıcı, kanatlarda Kerem-Cengiz, en uçta da kaptan Burak Yılmaz görev yapacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Kenan Karaman, kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Takım’da tek hedef 3 puan! İşte Stefan Kuntz’un Letonya maçı 11’i...

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

A Milli Takımımız, bu akşam deplasmanda oynayacağı Letonya maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Stefan Kuntz, basına kapalı bölümdeki çift kale maçta bugünkü mücadelenin 11'ini denedi.

A Milli Takım’da tek hedef 3 puan! İşte Stefan Kuntz’un Letonya maçı 11’i...

600. SINAVIMIZ

Ay-yıldızlılar, Letonya maçıyla tarihinde 600'üncü kez sahaya çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde oynadığı 599 maçın 227'sini kazandı, 144 beraberlik ve 228 yenilgi aldı.

A Milli Takım’da tek hedef 3 puan! İşte Stefan Kuntz’un Letonya maçı 11’i...

TEK GALİBİYETİMİZ 97 YIL ÖNCE!

Türkiye, tarihinde 8. kez Letonya'ya rakip olacak. Milliler, önceki 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 1 de yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine karşı tek galibiyetini de 22 Haziran 1924'te oynanan özel maçta 3-1'lik skorla almıştı.

A Milli Takım’da tek hedef 3 puan! İşte Stefan Kuntz’un Letonya maçı 11’i...

KATAR'A GİDECEĞİZ

Basın toplantısında konuşan Merih Demiral, "Sorumluluk hepimizde. Taktik anlamında neyi doğru ya da yanlış yaptığımızı hocamız açıklayacaktır. Çok daha iyi olacağız. Her zaman pozitif bakmaya çalışıyoruz. Benim Dünya Kupası'na katılacağımıza inancım hala tam" dedi.

A Milli Takım’da tek hedef 3 puan! İşte Stefan Kuntz’un Letonya maçı 11’i...

MUHTEMEL 11'LER

LETONYA: OZOLS, SAVALNIEKS, CERNOMORDIJS, DUBRA, JURKOVSKIS, ZJUZINS, EMSIS, JAUNZEMS, KIGURS, CIGANIKS, ULDRISIS

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, ÇAĞLAR, MERİH, CANER, OZAN, KEREM, HAKAN, YUSUF, CENGİZ, BURAK

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