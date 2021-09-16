16 Eylül 2021, Perşembe
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Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 11., Norveç 39., Karadağ 71., Letonya 135. ve Cebelitarık 197. sırada yer aldı.
Son dakika spor haberi: Türkiye FIFA sıralamasında geriledi
Son dakika spor haberleri: FIFA, eylül ayı dünya sıralamasını hazırladı. A Milli Futbol Takımı, sıralamanın güncellenmesiyle 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı.
FIFA eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı. Geçtiğimiz ay 39. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, 2 basamak gerileyerek 41. sırada yer aldı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Brezilya ve İngiltere takip etti.
Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 11., Norveç 39., Karadağ 71., Letonya 135. ve Cebelitarık 197. sırada yer aldı.
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