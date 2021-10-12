A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Letonya maçının ardından konuştu! "Oyuncularımı kutluyorum"

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Oyuncularımın yediğimiz golden sonra verdiği reaksiyon için onları kutluyorum. Onlar hakkında çok yorum yapıldı. Bundan elbette etkilenirsiniz. Bu galibiyet onlar için önemli. Onlar adına seviniyorum. Çünkü daha fazlasını hakediyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte Kuntz'un açıklamalarından satır başiları;

"Öncelikle bu bir galibiyet ve 3 puan. Bunun son dakikada atılan bir golle gelmiş olması özel kılıyor. Oyuncularımın yediğimiz golden sonra verdiği reaksiyon için onları kutluyorum."

"Onlar hakkında çok yorum yapıldı. Bundan elbette etkilenirsiniz. Bu galibiyet onlar için önemli. Onlar adına seviniyorum. Çünkü daha fazlasını hakediyorlar"

"Oyuncularımın mücadeleyi hiç bırakmamış olmalarını çok sevdim."

"Gerçekçi olmamız lazım. 6 puana daha ihtiyacımız var. Diğer takımların kaybetmesini bekleyeceğiz. Türk halkını mutlu edecek bir galibiyete ihtiyacımız vardı."

"Maç sırasında her şeyin tümüyle iyi geçtiğini söyleyemeyiz, geliştirmemiz gereken şeyler var. Çalıştığımız şeylerin ardından büyüyen büyük bir ruh vardı, devre arasında ve oyun içerisinde taktik değiştirdik. Letonya'nın attığı golden 1 saniye sonra bile, asla pes etmediler. Türk taraftarların ne kadar desteklediklerini biliyorum, oyuncuların maç sonu sevincinden dolayı çok memnunum. Türk taraftarların takımla arasında ki bağı güçlendirmeliyiz. Duygusal anlam dışında 3 puan dışında bir anlamı yok bu galibiyetin."

"Bugünkü galibiyet bize bir şeyler öğretebilir ama bir şeylerin garantisini vermez. Mental kazanımlar sizi öne çıkarır, galibiyet daha önemliydi. Diğer konuları konuşmanın anlamı yok."

"Yalnız Türkiye'de halkın değil, Almanya'da yaşadığım yerdeki Türklerin de konvoy yapıp galibiyeti kutladığını öğrendim..."

"Ben oyuncuları izlemeye devam edeceğim, izleyemediğim oyuncular vardı böyle bir çabam olacak. Sonra kadroya karar veririz."

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