10 Ekim 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Türkiye U18 0-3 Portekiz U18 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Portekiz’e yenildi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında karşılaştığı Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Daco Getica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 2. dakikada Alfonso Silva, 60. dakikada Lucas Anjos ve 64. dakikada Youssef Chermiti kaydetti.

Ay-yıldızlılar, hazırlık turnuvasında son maçını 12 Ekim'de Romanya ile oynayacak.

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