Stefan Kuntz'un planı belli oldu! Dünya Kupası’ndan sonra...
A Milli Takım’ın başında ilk maçına Norveç karşısında çıkan Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası’na katılma şansı matematiksel olarak devam ettiği sürece pes etmeyecek. Kuntz'un, grup mücadeleleri tamamlandıktan sonra takımda önemli değişikliklere imza atmanın hazırlıklarını yaptığı da belirtildi. | Son dakika spor haberleri
Milli Takım'ın başında ilk sınavına Norveç karşısında çıkan Teknik Direktör Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı matematiksel olarak devam ettiği sürece geri adım atmayacak. Berabere biten Norveç maçından sonra yaptığı açıklamada son 3 karşılaşmayı kazanarak Hollanda ve Norveç'in alacağı sonuçları takip edeceklerini aktaran Kuntz'un soyunma odasında futbolcularına "pes etmek yok" dediği belirlendi.
Norveç beraberliği nedeniyle grupta ikinciliğin daha gerçekçi bir hedef haline geldiğini göz önünde bulunduran Alman teknik adam, milli arayı Letonya galibiyetiyle kapatmak için çaba sarf ediyor. Takıma özgüven kazandırmak için antrenmanların pozitif bir ortamda geçmesini sağlayan Kuntz bu kez tüm oyuncularını pes etmemek üzerine ayakta tutmaya çalışıyor.
DEĞİŞİM HAZIRLIĞI
Grupta daha üç maç varken ve ikincilik şansı devam ederken futbolcularının Norveç maçına takılıp kalmamasını isteyen Stefan Kuntz, puan kaybına rağmen takımın saha içi ve saha dışında eskiye göre pozitif değişimler gösterdiğini tespit etti. Deneyimli teknik adam, maçın başında ve ikinci devrenin ilk bölümlerinde sergilenen futbolun kendisini gelecek adına umutlandırdığını kurmaylarıyla paylaştı.
Milliyet'in haberine göre, 2022 Dünya Kupası'na katılma hedefine odaklanan Alman hocanın grup maçları bittikten sonra takımda önemli değişikliklere imza atmanın hazırlıklarını yaptığı da ileri sürüldü.
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