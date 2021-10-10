Merih Demiral Letonya - Türkiye maçı öncesi konuştu! "Dünya Kupası'na katılma inancım tam"
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda Merih Demiral, teknik direktör Stefan Kuntz ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Milli futbolcu, "Hamit abi ve hocamız bizimle çok iyi ilgileniyor ve bu süreçten çıkacağımızı düşünüyorum. Benim Dünya Kupası'na katılma inancım devam ediyor. İnşallah burada kazanacağız ve bu kötü durumdan çıkacağız." dedi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda milli futbolcu Merih Demiral, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Merih'in açıklamalarından satır başları:
"GELECEĞE BAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"
"Biz artık geçmişe bakmak istemiyoruz, geleceğe bakıyoruz. Performans düşebilir ama bu günleri atlatabiliriz. Biz önümüze bakıyoruz, Türkiye'yi iyi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız."
"TAKIMDA ÇOK GÜZEL ORTAM VAR"
"Her zaman motiveyiz. Milli takım formasıyla her rakibi ciddiye alıyoruz, istemediğimiz sonuçlar aldık, kötü yorumlar alınca biz de üzülüyoruz. Kötü sonuç aldığımız da içeride arkadaşlarımızın morali de bozuluyor. Önümüzdeki 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Takımda çok güzel ortam var."
"DÜNYA KUPASI'NA KATILMA İNANCIM DEVAM EDİYOR"
"Sorumluluk hepimizde, milli takımda kim görev alıyorsa o sorumludur. Hocamız daha yeni geldi, yeni bir anlayış getirmeye çalışıyor. Buna hemen alışmak kolay değil. Her şey bir anda oldu, 5 aylık süreçte kötü sonuçlar aldık. Hamit abi ve hocamız bizimle çok iyi ilgileniyor ve bu süreçten çıkacağımızı düşünüyorum. Benim Dünya Kupası'na katılma inancım devam ediyor. İnşallah burada kazanacağız ve bu kötü durumdan çıkacağız."
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