10 Ekim 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Merih Demiral Letonya - Türkiye maçı öncesi konuştu! "Dünya Kupası'na katılma inancım tam"

Merih Demiral’dan Dünya Kupası sözleri!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mızda Merih Demiral, teknik direktör Stefan Kuntz ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Milli futbolcu, "Hamit abi ve hocamız bizimle çok iyi ilgileniyor ve bu süreçten çıkacağımızı düşünüyorum. Benim Dünya Kupası'na katılma inancım devam ediyor. İnşallah burada kazanacağız ve bu kötü durumdan çıkacağız." dedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda milli futbolcu Merih Demiral, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Merih'in açıklamalarından satır başları:

"GELECEĞE BAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Biz artık geçmişe bakmak istemiyoruz, geleceğe bakıyoruz. Performans düşebilir ama bu günleri atlatabiliriz. Biz önümüze bakıyoruz, Türkiye'yi iyi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız."

"TAKIMDA ÇOK GÜZEL ORTAM VAR"

"Her zaman motiveyiz. Milli takım formasıyla her rakibi ciddiye alıyoruz, istemediğimiz sonuçlar aldık, kötü yorumlar alınca biz de üzülüyoruz. Kötü sonuç aldığımız da içeride arkadaşlarımızın morali de bozuluyor. Önümüzdeki 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Takımda çok güzel ortam var."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMA İNANCIM DEVAM EDİYOR"

"Sorumluluk hepimizde, milli takımda kim görev alıyorsa o sorumludur. Hocamız daha yeni geldi, yeni bir anlayış getirmeye çalışıyor. Buna hemen alışmak kolay değil. Her şey bir anda oldu, 5 aylık süreçte kötü sonuçlar aldık. Hamit abi ve hocamız bizimle çok iyi ilgileniyor ve bu süreçten çıkacağımızı düşünüyorum. Benim Dünya Kupası'na katılma inancım devam ediyor. İnşallah burada kazanacağız ve bu kötü durumdan çıkacağız."

Merih Demiral: Dünya Kupası'na katılma inancım tam

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Stefan Kuntz Letonya maçı öncesi konuştu! Zaman gerekiyor Stefan Kuntz Letonya maçı öncesi konuştu! "Zaman gerekiyor"
Daum’dan Kuntz yorumu! İntihar... Daum'dan Kuntz yorumu! "İntihar..."
Kuntz’un planı belli oldu! Dünya Kupası’ndan sonra... Kuntz'un planı belli oldu! Dünya Kupası’ndan sonra...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör