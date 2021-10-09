10 Ekim 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu sözleri! Türkiye'yi mi seçecek?

A Milli Futbol Takımı'mızın sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sergilenen futbol beğenilmedi. TFF yöneticisi Hamit Altıntop, gündemde olan Ferdi Kadıoğlu konusu hakkında konuştu. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli formayı giyeceği sorularının cevabı...| Son dakika spor haberleri...

Hamit Altıntop’tan Ferdi Kadıoğlu sözleri! Türkiye’yi mi seçecek?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 Giriş Tarihi: 09.10.2021

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Milliler 1-0 öne geçtikleri karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. TFF yöneticisi Hamit Altıntop konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamit Altıntop’tan Ferdi Kadıoğlu sözleri! Türkiye’yi mi seçecek?

"FERDİ'NİN DURUMU BELLİ DEĞİL"
"Ben Almanya'da doğmuş büyümüş olabilirim ama aynı değerlerle, kültürle büyüdüm. Hakan aynı şekilde, Berkan aynı şekilde. Ferdi de buna dahil. Belki Türkiye için oynamadı, oynamayacaktır ama o kardeşimizi her alanda destekleriz. Adı Ferdi, bir Türk kardeşimiz."

Hamit Altıntop’tan Ferdi Kadıoğlu sözleri! Türkiye’yi mi seçecek?

"NORVEÇ'İ ÖRNEK ALMALIYIZ"
"Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Herkesin söylediği, bildiği, değindiği gibi Norveç'i örnek almamız lazım. Norveç o kadar eksik olmasına rağmen takım olarak nasıl oynaması gerektiğini bilerek, eksiklerini hissettirmeden oynadı."

Hamit Altıntop’tan Ferdi Kadıoğlu sözleri! Türkiye’yi mi seçecek?

"Buraya bir Hamit Altıntop, yeni bir hoca geldi 'Haydi bakalım ne olacak' demeden hep beraber yapmak lazım. Bunu beraber başarabiliriz. Hiç kimse 'Ben bunu yaparım, çözerim' diye iddia etmiyor, böyle bir dünya yok."

Hamit Altıntop’tan Ferdi Kadıoğlu sözleri! Türkiye’yi mi seçecek?

"İNANILMAZ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"
"Bir şeyden emin olabilirsiniz. 5-6 günde konsantrasyonumuz, çalışma içeriğimiz o kadar değerli ve yoğundu ki gelecek günlerde, aylarda bunu hissedeceksiniz. Burada inanılmaz büyük bir değişiklik olacak."

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