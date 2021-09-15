Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Takımı Portekiz'i konuk edecek!
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Maika Vanderstichel yönetecek. | Son dakika spor haberleri
Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Maika Vanderstichel yönetecek.
H Grubu'nda Portekiz'in yanı sıra Almanya, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Portekiz'i konuk edecek.
Toplam 51 takımın 9 gruba ayrıldığı elemelerde grup liderleri, 20 Temmuz-20 Ağustos 2023'te Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek organizasyona doğrudan katılacak. Avrupa'dan katılacak diğer 3 takım ise play-off'lar sonunda belirlenecek.
Milliler, Portekiz müsabakasının ardından 21 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ile hazırlık maçı yapacak.
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