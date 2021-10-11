Letonya - Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? A Milli Takım'ın Letonya maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 8. maçında Letonya ile kozlarını paylaşacak. Millilerin son olarak Norveç beraberliğinin ardından bu maçı kazanmaktan başka çaresi kalmadı. Peki; Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya Türkiye maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler....

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçında Norveç'le 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ımız, 8. maçında ise Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle grupta oynadığı ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Milliler hem rövanşı almak hem de Dünya Kupası umudunu sürdürmek için Letonya'yı mağlup etmekten başka bir ihtimali düşünmüyor. Peki, Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

2021'DEKİ 14. MAÇ

Milliler, Letonya mücadelesiyle 2021 yılındaki 14. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 13 maçta 5 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 22 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 23 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci maçında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

TÜRKİYE 600. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçıyla tarihinde 600. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 255'i deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 797 gol attı, kalesinde 860 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 599 karşılaşmanın 516'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 599 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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