A Milli Futbol Takımı'mızda Serdar Aziz ve Kenan Karaman sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı
Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı'mızda sakatlıkları gerekçesiyle Serdar Aziz ve Kenan Karaman, aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldılar.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı. Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman da kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldı.
3 İSİM FORMA BEKLİYOR
Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
A Milli Takım'ımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı. Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı.
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