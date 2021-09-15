Son dakika spor haberi: Stefan Kuntz'dan dikkat çeken istatistik! Puan ortalaması...
A Milli Takım'da görevden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in yerine en güçlü aday olarak görülen Stefan Kuntz, elde ettiği istatistikler ile dikkat çekti. Alman teknik adaöm, yakaladığı puan ortalaması ile ay-yıldızlı ekibi çalıştıran eski teknik direktörleri geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Futbol Takımı'nda en az 10 maç ve üstü görev alan hocalar arasında puan ortalaması en yüksek isim olarak şu an Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim geliyor. Ancak Milli Takım ile anlaşma arefesindeki Stefan Kuntz'un puan ortalaması dikkat çekici.
Takvim'de yer alan habere göre A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Stefan Kuntz'un Almanya U21 Milli Takımı ile yakaladığı puan ortalaması 2.28. 58 yaşındaki teknik adam, genelde 4-3-3 ve 4-2-3-1 oyun dizilişlerini tercih ediyor.
Kuntz, 2 kez U21 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Leroy Sane, Goretzka, Gnabry, Werner, Kehrer ve Meyer'in gelişiminde büyük pay sahibi… Şu an Fenerbahçe'de forma giyen Berisha da onun takımında yer aldı. A Milli Takım'ımızın genç jenerasyonu düşünüldüğünde Stefan Kuntz'un elinde işleyeceği önemli bir maden olacak...
Milli Takım'da en az 10 maç görev alan hocaların puan ortalamaları:
Fatih Terim: 2.05 (Son dönem)
Ersun Yanal: 1.87
Şenol Güneş: 1.72 (Son dönem)
Guus Hiddink: 1.56
Abdullah Avcı: 1.22
Mircea Lucescu: 1.06
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