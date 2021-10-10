A Milli Futbol Takımı Letonya maçına hazır
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak A Milli Takım, maçın oynanacağı Daugava Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Aday kadroda yer alan bütün futbolcuların yer aldığı, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasına geçildi. Son bölümde ise Letonya maçının taktiği üzerinde duruldu. Ay-yıldızlılar, Türkiye'nin tarihinde A Milli düzeyde oynayacağı 600. maçın Letonya karşılaşmasına denk gelmesi sebebiyle idman öncesinde teknik heyetin, futbolcuların ve personelin bir arada bulunduğu bir anı fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan millilerin bu akşamki antrenmanını T.C. Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul ve T.C. Helsinki Büyükelçisi Vakur Erkul, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Hasan Y. Akıncıoğlu, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...