Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Türkiye-Norveç maçını değerlendirdi!
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde kozlarını paylaştığı Norveç'le 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu mücadeleyi değerlendirirken flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...
AHMET ÇAKAR - KAZANACAK KADAR OYNAMADIK
Bizim için hayati bir maçtı. Mutlak kazanmamız gerekiyordu, kazanamadık. Aslına baktığımızda da kazanacak kadar da hiç oynamadık. Tuhaf olan şu, oyuna adeta golle başladık. 5 kişiyle baskı uyguladık, Cengiz Ünder topu kaptı, yakın mesafeden kaleye de vurabilirdi ama iyi oyuncu olduğu için yanındaki bomboş Kerem'e bıraktı, o da attı. Bu golden sonra daha büyük coşku beklerken işler tersine döndü.
Top kontrolü, oyun kontrolü, ikili mücadele üstünlüğü tamamen bu yarıda Norveç'e geçti. Sağdan Pedersen, soldan Elyounoussi ile defalarca geldiler. Müthiş bir orta saha hakimiyetiyle bütün kontrolü aldılar ki devre biterken de duran toptan kötü bir gol yedik.
Duran toptan gol yenmez diye bir şey yok ama kafa ile indirilen topun tamamlanması ciddi bir yerleşim hatası. Kafa ile indirilen topu Norveçli oyuncu arka direkte Zeki'nin arkasından tamamlayıverdi.
İkinci yarıya coşkulu başladık. İyi oynadık ama ceza alanı çizgisine kadar. Karşımızda çok iyi yerleşen bir savunma ve akıllı çıkan Norveç vardı. Koskoca maçta attığımız gol dışında pozisyonumuz bile yok
Sonuçta puan tablosuna baktığımızda birincilik umudumuz yok, ikincilik umudumuz yani play-off oynama şansımız da çok ama çok zora girdi. Peki niye böyle olduk? Oyuncularımızda coşku var ama bir yere kadar.
Maçın hakemi Felix Brych Avrupa'nın en iyi 3 hakeminden biri. Dün gece de gerçekten mükemmel bir karşılaşma yönetti. Burak'ın penaltı beklediği pozisyonda penaltı yok. Takılma var, karar da doğruydu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...