12 Eylül 2021, Pazar
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"YENİ TEKNİK ADAMIN ÜCRETİ DÜŞÜK OLMALI"
Altıntop, Almanya U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile de temas kurup, nabız yokladı. Taraflar önümüzdeki günlerde Almanya'da yüz yüze de görüşecek. İki yabancı teknik adam için bu gelişmeler yaşanırken TFF yönetiminde şu konu da tartışıldı: "Yüksek maliyetli bir hoca, eleştirileri artırır. Yeni teknik adamın ücretini düşük tutmalıyız." Bunun üzerine, "O zaman bu şartlarda Löw'ü getiremeyiz" fikri öne çıktı. İkinci plan, 4 maç için görevi yerli bir teknik adama vermekti. Milli takımda çalışmış, futbolcuların saygı duyacağı Mustafa Denizli isminde uzlaşma oldu. Sergen Yalçın ile Abdullah Avcı da gündeme geldi ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir karşı çıktı. Altıntop'tan öncelikle Kuntz için gelecek haber beklenirken, 4 maç için de Denizli ve Okan Buruk'la temas kurulması kararlaştırıldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü kim olacak? Tam yetki Hamit Altıntop'ta
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlük görevinden karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. TFF bu konuda tam yetkiyi Hamit Altıntop'a verdi. Listede Stefan Kuntz, Mustafa Denizli, Okan Buruk gibi isimler var. İşte son detaylar...
Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de Norveç, 11 Ekim'de Letonya ile oynayacağı kritik maçlar öncesi teknik direktör seferberliği başladı. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası TFF Yönetim Kurulu, hoca görüşmeleri için görevi eski futbolcu ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop'a verdi. Altıntop ilk temasını Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Almanya Milli Takımı'ndaki görevini EURO 2020 sonrası bırakan ve takım çalıştırmayacağını açıklayan Joachim Löw ile kurdu. Sabah'ın haberine göre 61 yaşındaki hocaya kalan 4 maç artı bundan sonraki süreç için sözlü teklif götürüldü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ben 4 maçlık bir görevi düşünmem. Zaten şu an dinleniyorum. Grup karşılaşmalarını tamamlayın, isterseniz ondan sonra tekrar görüşürüz" yanıtını verdi.
"YENİ TEKNİK ADAMIN ÜCRETİ DÜŞÜK OLMALI"
Altıntop, Almanya U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile de temas kurup, nabız yokladı. Taraflar önümüzdeki günlerde Almanya'da yüz yüze de görüşecek. İki yabancı teknik adam için bu gelişmeler yaşanırken TFF yönetiminde şu konu da tartışıldı: "Yüksek maliyetli bir hoca, eleştirileri artırır. Yeni teknik adamın ücretini düşük tutmalıyız." Bunun üzerine, "O zaman bu şartlarda Löw'ü getiremeyiz" fikri öne çıktı. İkinci plan, 4 maç için görevi yerli bir teknik adama vermekti. Milli takımda çalışmış, futbolcuların saygı duyacağı Mustafa Denizli isminde uzlaşma oldu. Sergen Yalçın ile Abdullah Avcı da gündeme geldi ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir karşı çıktı. Altıntop'tan öncelikle Kuntz için gelecek haber beklenirken, 4 maç için de Denizli ve Okan Buruk'la temas kurulması kararlaştırıldı.
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