Letonya - Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? A Milli Takım'ın maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, G grubundaki 8. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Son olarak evinde Norveç ile berabere kalan Ay-yıldızlılar, bu maçtan mutlak 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Peki; Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya Türkiye maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçında Norveç'le 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ımız, 8. maçında ise Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle grupta oynadığı ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Milliler hem rövanşı almak hem de Dünya Kupası umudunu sürdürmek için Letonya'yı mağlup etmekten başka bir ihtimali düşünmüyor. Peki, Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...
LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Letonya-Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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