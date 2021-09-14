14 Eylül 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da Stefan Kuntz devri! Alman hoca ile anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı! Milli Takım’a Alman hoca
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

EURO 2020'de beklenen performansı gösteremeyen A Milli Takım'ımızda gözler 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. Ay yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi başlasa da son maçlarda beklenen performansı gösteremedi. Milli Takım'daki bu düşüş sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Güneş'ten boşalan koltuğa ise Stefan Kuntz'un getirileceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'da Şenol Güneş sonrasında liste başı isimlerden biri olan Stefan Kuntz ile yüzde 90 anlaşıldı. Sabah'ın haberine göre; TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un yürüttüğü teknik adam çalışmalarında 58 yaşındaki hoca ile el sıkışıldığı öğrenildi. Fakat son kararı TFF Başkanı Nihat Özdemir verecek. Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.

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