Son dakika spor haberi: Stefan Kuntz'dan Milli Takım açıklaması! Anlaşma sağlandı mı?

A Milli Futbol Takımı'da göreve getirilmesi planlanan Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Alman teknik adam yaptığı paylaşımda, TFF ile henüz anlaşmanın olmadığını duyururken, resmi görüşme için İstanbul'da olduğunu ifade etti. | Son dakika spor haberleri

TFF'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Stefan Kuntz, kişisel Instagram hesabından açıklama yaptı.

Kuntz yaptığı açıklamada ilk ağızdan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüştüğünü belirterek henüz anlaşma haberi vermek için erken olduğunu söyledi.

Kuntz'un yaptığı açıklama şu şekilde: "TFF'nin davetlisi olarak ilk görüşmeler için İstanbul'daydım. Fakat şu an için verecek bir anlaşma haberi yok."

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