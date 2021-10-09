09 Ekim 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri için Letonya'ya geldi!

A Milli Takım Letonya’ya geldi!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım, G grubundaki 8. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Milliler mücadele için Letonya'ya geldi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8'inci maçında Letonya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için ülkeye geldi.

Saat 15.30 dolaylarında İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Riga'ya hareket eden kafile, saat 18:10 dolaylarında şehre iniş yaptı. Milli kafile daha sonra otobüs ile konaklayacağı otele hareket etti.

Letonya - Türkiye karşılaşması 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

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