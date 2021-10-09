A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Norveç maçının ardından konuştu! "İddiamız devam ediyor"

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki 7. maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Milli Takım'ımız mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılsa da, Norveç daha fazla puana sahip olması sebebiyle gruptan çıkma şansımızı zora soktuk. Karşılaşmanın ardından Milli Takım'da ilk maçına çıkan Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İşte Stefan Kuntz'un açıklamalarından satır başları;

"Norveç'e hızlı reaksiyon veremedik. İkinci yarıya başlarken ufak dokunuşlar yaptık, bu dokunuşlarla tekrar oyunu kontrol eden taraf olduk, buna çok sevindim."

"Maçtan önce takımdan her şeylerini vermelerini istedim. Maçtan sonra da bundan tatmin olduğumu söyleyebilirim, oyuncularımın her şeylerini verdiklerini düşünüyorum."

"Bu güzel seyirciye bir galibiyet armağan etmek isterdik ama hala iddiamız devam ediyor, böyle de bir gerçek var."

"9 puanı almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunları kaçırmayacağız."

"Gol olan pozisyonda birebirde hata yaptık. O bölgeye geç intikal ettik. Belli pozisyonlarda şans da var ama onlarınki çalışılmış bir stratejiydi."

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