08 Ekim 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Norveç maçında dikkat çeken kare! Vitor Pereira...

Türkiye - Norveç maçında dikkat çeken kare! Pereira...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanan Türkiye - Norveç maçını tribünden takip etti. İşte o kare...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 7. maçında Norveç'i konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan Türkiye - Norveç mücadelesini Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yardımcısı Filipe Almeida ve yönetici Selahattin Baki ile birlikte tribünden takip etti.

İşte o kare:

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