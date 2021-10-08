08 Ekim 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye Norveç maçında Kerem Aktürkoğlu ilk golünü kaydetti!

Kerem milli takımda ilk golünü kaydetti!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 Giriş Tarihi: 08.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 7. maçında A Milli Takım'ımız sahasında Norveç'i konuk etti. Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 6. dakikasında ay-yıldızlıları öne geçiren golü kaydederken, mili takım kariyerindeki ilk golü attı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takım'ımız ile Norveç kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

22 yaşındaki oyuncu 5. milli takım maçında ilk golünü atmış oldu.

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