Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Hollanda-Türkiye maçını yorumladı!

Yürüyecek halleri yoktu, inançsız, umutsuz ve adeta hedefsizdiler, ilk 45'te rakibi seyretmekten başka bir şey yapmadılar… Maç gittikten sonra ikinci yarıda iki pozisyon bulduk hepsi o kadar… Asıl problem işte bunlar. Yoksa içerde dört attığın Hollanda'dan dışarıda dört yiyebilirsin, futbolda bu var.

Futbolda olmayan şey baştan teslim olmak. Bana göre bu film bitti… Şenol Güneş yemekler organize edip hepimizi toplasa, herkes yemeğini yer gider ve kimse hocayı dinlemez!

Peki TFF dinler mi!?

Hiç sanmam…

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