Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın final maçı İstanbul'da! Norveç maçını kazanırsak...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi başlayan A Milli Takım'ımız, gruptaki son maçlarında düşüşe geçti. Son olarak Hollanda'ya 6-1 yenilen milliler için Noveç maçı final niteliğinde. İstanbul'da oynanacak olan maçta ise tek hedefimiz 3 puan. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle süper bir başlangıç yapan A Milli Takım'a bir haller oldu. Önce elemelerdeki üçüncü maçında 3-1 öne geçtiği Letonya ile berabere kalan ay-yıldızlı ekibimiz, Avrupa Şampiyonası'nda da tel tel döküldü. İtalya, Galler ve İsviçre yenilgileriyle '0' çeken Türkiye, 2022 Elemeleri'nde de yoluna hüsranla devam etti.
ZİRVEDEN 3.'LÜĞE
G Grubu'nda önceki gece 6-1 yenildiği Hollanda karşılaşmasına kadar zirvede yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncülüğe geriledi. 2022 finallerine giden yolda ilk ikiye girmek zorunda olan A Milli Takım, en kritik sınavını 8 Ekim'de İstanbul'da oynanacak Norveç maçında verecek. Fotomaç'ın haberine göre; ilk karşılaşmada rakibini 3-0'la geçen millilerimiz, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması halinde ikinci sıraya çıkacak, umutlar artacak
LİDERLER DİREKT KATAR'A
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan 10 takım direkt finallere katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip de play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası