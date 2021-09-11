A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine ilk aday Okan Buruk!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Federasyonun bu açıklamasından sonra yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu olurken, ilk adayın Okan Buruk olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında A Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun kısa sürede karar vereceği bildirilirken; ön plana çıkan ismin Okan Buruk olduğu belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay gibi isimler de geçerken ilk tercihin boştaki Okan Buruk olduğu öğrenildi. Yabancı aday olarak ise Joachim Löw'ün adı geçiyor. 15 yıl süren Almanya Milli Takımındaki görevinden ayrılan 61 yaşındaki Alman hocanın, bir süre dinlenmek istediği belirtiliyor. A Milli Takım'da yeni teknik adamın kısa sürede belli olması bekleniyor.



'AKLIMIZDA BİR İSİM VAR'



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ayrılık sonrası A Spor'a konuştu. Özdemir, "Şenol Güneş ile dostça ayrıldık, emekleri için teşekkür ederiz. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var" ifadelerini kullandı.

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