MİLLİ TAKIM HABERLERİ - İşte Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda kalan maçları
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Ülker Stadı'nda Norveç'i konuk etti. Ay-Yıldızlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı. Elemelerdeki 7. maçını oynayan millilerimizin grupta 3 maçı kaldı. İşte o karşılaşmalar...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, gruptaki 7. maçında Ülker Stadı'nda Norveç ile karşı karşıya geldi.
Alman teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına çıkan Ay-Yıldızlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Türkiye'nin golü 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan gelirken, Norveç'in golünü 41. dakikada Thorsvedt kaydetti.
A Milli Takım bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek 3. sırada yer aldı. Puanını 14'e çıkaran Norveç ise 2. sıradaki yerini korudu.
Millilerimizin Norveç ile oynadığı maçın ardından grupta 3 maçı kaldı. İşte o karşılaşmalar ve tarihleri:
11 Ekim Pazartesi: Letonya - Türkiye (21.45)
13 Kasım Cumartesi: Türkiye - Cebelitarık (21.00)
16 Kasım Salı: Karadağ - Türkiye (22.45)
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