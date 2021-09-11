Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ateş püskürdü! "Dün kal dediler bugün git dediler"

1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda'yı, Norveç'i bu takımla yenip 11 puan aldım.

2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası'na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.

3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.