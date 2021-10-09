09 Ekim 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya Türkiye maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, grubun 8. maçında Letonya'ya konuk olacak. İlk maçta 3-1 öne geçen ay-yıldızlılar, sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. Peki; Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya Türkiye maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçında Norveç'le 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ımız, 8. maçında ise Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle grupta oynadığı ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Milliler hem rövanşı almak hem de Dünya Kupası umudunu sürdürmek için Letonya'yı mağlup etmekten başka bir ihtimali düşünmüyor. Peki, Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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