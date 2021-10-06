06 Ekim 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Stefan Kuntz'dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mızda gözler Norveç ve Letonya maçlarına çevrildi. Riva'da gerçekleştirdiği kampla çalışmalarını sürdüren Ay-Yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz'un, Serie A devi Inter'de forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Stefan Kuntz’dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.10.2021

Türkiye gözünü Norveç maçına çevirmiş durumda. Hollanda'ya 6-1 yenilerek grupta 3. sıraya düştük ancak puan olarak ilk 2 basamağa uzak değiliz. 13'er puanlı Hollanda ve Norveç'in sadece 2 puan gerisindeyiz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Stefan Kuntz’dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı!

Şenol Güneş sonrası sıcak koltuğa oturan Stefan Kuntz, Norveç'i yıkarak rakibinin üzerine çıkmayı planlıyor. Alman çalıştırıcı Kuzeyli rakibini yıkım planlarını Hakan Çalhanoğlu üzerinden kurdu. 58 yaşındaki usta çalıştırıcı, tecrübeli futbolcu üzerinden oyunu kurgulayacak.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Stefan Kuntz’dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı!

TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Stefan Kuntz, topu net bir şekilde Hakan Çalhanoğlu'na getirip hücumda kararları onun almasını isteyecek. Böylece Inter'in yıldızının hem şut, hem asist hem de oyun zekasından maksimum düzeyde faydalanmış olacak.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Stefan Kuntz’dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı!

İdmanlarda da bunun üzerinde duruyor. Alman hoca rakibin eksiklerinin kendilerinin motivasyonunu etkilememesi gerektiğini de söyledi. İdmanda öğrencilerine "Rakibin 10 eksiği var. Ancak bu bizim maçtan kesinlikle 3 puan alacağımızı göstermez. Sizden ciddiyet istiyorum" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Milli Takım’da Kuntz rüzgarı! Oyuncularını böyle uyardı Milli Takım'da Kuntz rüzgarı! Oyuncularını böyle uyardı
Caner’den Kuntz sözleri! Değişim... Caner'den Kuntz sözleri! "Değişim..."
Norveç’te şok sakatlık! Sörloth ve Haaland’dan sonra... Norveç'te şok sakatlık! Sörloth ve Haaland'dan sonra...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör