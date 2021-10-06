MİLLİ TAKIM HABERLERİ - Stefan Kuntz’dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı!

TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Stefan Kuntz, topu net bir şekilde Hakan Çalhanoğlu'na getirip hücumda kararları onun almasını isteyecek. Böylece Inter'in yıldızının hem şut, hem asist hem de oyun zekasından maksimum düzeyde faydalanmış olacak.