26 Ekim 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Sırbistan 2-0 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | 2023 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Milliler Sırbistan’a mağlup!
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Giriş Tarihi: 26.10.2021

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan'a konuk oldu. Milliler, zorlu rakibine 2-0 mağlup oldu. Gornji Milanovac kentindeki Metalac Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan'ın gollerini 28. dakikada Dejana Stefanovic ve 54. dakikada penaltıdan Nevena Damjanovic attı. | Son dakika spor haberleri

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Gornji Milanovac kentindeki Metalac Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan'ın gollerini 28. dakikada Dejana Stefanovic ve 54. dakikada penaltıdan Nevena Damjanovic kaydetti.

Müsabakanın 57. dakikasında milli kaleci Gamze Yaman, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy tribünden izledi.

Bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşayan Türkiye, 4 puanda kaldı. Sırbistan ise ilk galibiyetini aldı.

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